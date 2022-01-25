Известный комик высмеял на видео падение курса рубля

Популярный комик Илья Соболев высмеял ситуацию с падением курса рубля. Соответствующий ролик экс-резидент шоу Comedy Club и ведущий программы «Прожарка» на канале ТНТ4 выложил на своей странице в Instagram , подписав публикацию «Сын про рубль который падает».

«Мой папа сказал, что рубль обесценивается, и поэтому могут вырасти цены на продукты. Наши горничные могут теперь покупать меньше еды», – пошутил Соболев.

О резком снижении российской валюты стало известно 24 января. Вчера ее курс приблизился к 80 рублям за доллар и 90 – за евро. Экономисты связывают ситуацию на рынке с возникшей в отношениях между НАТО и Россией напряженностью.