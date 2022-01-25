Домработница Градского рассказала правду о жизни его молодой жены

Домработница композитора Александра Градского рассказала, как на самом деле жилось молодой жене музыканта Марине Коташенко с супругом. Как сообщает «КП», Градский был скупым человеком.

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Музыкант, по словам домработницы, был строг с деньгами и давал жене суммы только на самое необходимое. Но некоторые дорогие подарки для Коташенко все же были: однокомнатная квартира в Подмосковье и Lexus RX350 2011 года выпуска, который Градский купил жене в 2014 году. Водителя у Коташенко не было, детей она везде возила сама. С соседями она не общалась, ведя затворнический образ жизни.

Кроме того, последние годы супруги жили раздельно. Градский обычно проводил время в своей московской квартире, тогда как Коташенко — в загородном доме в коттеджном поселке. В интернете вдова музыканта была замечена только на площадке «Авито», где продавала разную мелочь.

Напомним, что Градский скончался в ночь на 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. С 2004 года композитор жил в гражданском браке с Мариной Коташенко — она родила музыканту двоих детей. Официально зарегистрировать брак они решили лишь за две недели до кончины Градского.

16 января трое преступников инсценировали ДТП с машиной Коташенко, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой». По предварительной информации, к ограблению могла быть причастна прислуга.