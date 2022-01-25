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1 час назад

Группа Maneskin отменила концерты в России из-за коронавируса

Итальянская рок-группа Maneskin, которая победила на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», отменила запланированные концерты в России из-за ситуации с коронавирусом. Об этом музыканты сообщили на своей странице в Twitter.

Группа Maneskin отменила концерты в России из-за коронавируса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом участники отменили весь тур по Европе, но пообещали своим поклонникам сообщить новые даты концертов уже 1 марта. Концерты рок-группы были запланированы на 9 марта в Москве и на 11 марта – в Санкт-Петербурге. «

Ранее главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов заявил, что московскую концертную площадку «ГлавClub» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции.

При этом музыкальный продюсер Дмитрий Гройсман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в музыкальной индустрии надеются на отмену ковидных ограничений, поскольку соблюдать их в условиях проведения концертов практически невозможно.

Шоу-бизнес,Дмитрий Гройсман,Антон Романов,
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