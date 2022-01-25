В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
11 минут назад

Вдову Градского уличили в сокрытии данных

Вдову композитора Александра Градского актрису Марину Коташенко уличили в сокрытии данных: она скрывает возраст и место своего рождения. К таким выводам пришли журналисты «KP.RU».

Вдову Градского уличили в сокрытии данных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным СМИ, женщина ведет затворнический образ жизни, почти не общается с людьми и не дает комментариев прессе. Артистка не афиширует личные данные. По официальной версии, Коташенко 37 лет и родилась она в Киеве в 1984 году. В распоряжении «KP.RU» оказались документы актрисы, которые свидетельствуют о том, что она родилась в 1980 году в Житомире.

Помимо прочего, стало известно, что Коташенко не имеет заявленного ею образования. Ранее в сети шутили, что женщина, имеющая образование юриста и актрисы, могла спланировать идеальное преступление. Однако выяснилось, что Коташенко закончила лишь Черниговский юридический техникум.

Ранее домработница рассказала об отношениях Градского с супругой перед его смертью.

Последние новости
Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,Комсомольская правда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители