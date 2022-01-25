Вдову Градского уличили в сокрытии данных

Вдову композитора Александра Градского актрису Марину Коташенко уличили в сокрытии данных: она скрывает возраст и место своего рождения. К таким выводам пришли журналисты «KP.RU».
По данным СМИ, женщина ведет затворнический образ жизни, почти не общается с людьми и не дает комментариев прессе. Артистка не афиширует личные данные. По официальной версии, Коташенко 37 лет и родилась она в Киеве в 1984 году. В распоряжении «KP.RU» оказались документы актрисы, которые свидетельствуют о том, что она родилась в 1980 году в Житомире.
Помимо прочего, стало известно, что Коташенко не имеет заявленного ею образования. Ранее в сети шутили, что женщина, имеющая образование юриста и актрисы, могла спланировать идеальное преступление. Однако выяснилось, что Коташенко закончила лишь Черниговский юридический техникум.
Ранее домработница рассказала об отношениях Градского с супругой перед его смертью.