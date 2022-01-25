Волочкова нашла виноватого в дебоше на борту самолета

«Сидели мы с Сережей в эконом классе у аварийки, на купленных местах, чтобы было место для моих длинных ног, никого не трогали. Ни с кем не скандалили. А бортпроводник, пытался вывести меня из себя, но у него не получилось! И тогда он устроил это дешевое шоу с аж 20-ю полицейскими. Да просто хотели поиздеваться», — возмутилась звезда на своей странице в соцсети Instagram.