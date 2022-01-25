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30 минут назад

Балерина Волочкова нашла виноватого в дебоше на борту самолета

Анастасия Волочкова не считает себя виноватой в скандале на борту самолета. Она уверена, что зачинщиком конфликта стал бортпроводник авиалайнера.

Волочкова нашла виноватого в дебоше на борту самолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел во время возвращения Волочковой с Мальдив в Россию. По словам самой балерины, она вела себя прилично и придерживалась всех мер предосторожности в условиях распространения COVID-19. Кроме того, добавила она, большинство пассажиров в самолете не надевали маски.

«Сидели мы с Сережей в эконом классе у аварийки, на купленных местах, чтобы было место для моих длинных ног, никого не трогали. Ни с кем не скандалили. А бортпроводник, пытался вывести меня из себя, но у него не получилось! И тогда он устроил это дешевое шоу с аж 20-ю полицейскими. Да просто хотели поиздеваться», — возмутилась звезда на своей странице в соцсети Instagram.

Волочкова и ее кавалер просидели в полицейском участке более четырех часов. После этого их отпустили. Балерина уверена, что все обвинения со стороны работников авиакомпании в ее адрес не имеют под собой оснований.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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