Личные вещи Джона Леннона продадут на аукционе

Личные вещи всемирно известного экс-участника группы Beatles Джона Леннона будут проданы на аукционе Julien's Auctions в США в виде NFT-токенов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение аукционного дома.

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Мировой лидер по продаже памятных вещей рок-н-ролла Julien's Auctions объявил о шести эксклюзивных NFT от Джулиана Леннона, представляющих культовые предметы из его личной коллекции. Это отобранные редкие и значимые предметы из его собственной жизни и детства.

Сообщается, что вещи подчеркивают близкие отношения между Джулианом и его отцом Джоном Ленноном и включают личный рассказ от Джулиана.

С молотка уйдут ноты к "Hey Jude", одной из самых известных песен Beatles. Они написаны от руки и проиллюстрированы другой звездой - Полом Маккартни.

Будут проданы NFT-токены пальто, которое носил Джон Леннон на съемках фильма 1967 года "Волшебное таинственное путешествие", а также другого предмета гардероба - черного плаща, который уже использовался для кадров киноленты "На помощь!" 1965 года.

Представлены токены и трех винтажных гитар, полученных Джулианом Ленноном в подарок от отца. Ранее Маккартни назвал Леннона виновником распада The Beatles.