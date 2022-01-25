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1 час назад

Саша Дони подтвердила расставание с Тимати

Минувшим летом длинноногая модель Саша Дони неожиданно стала очень популярной. Причина оказалась банальной: девушку постоянно видели в компании рэпера Тимати. Влюбленные проводили время в Греции, бывали на Мальдивах. Сашу наблюдали в гостях у музыканта в Москве. Но Тимати так и не женился на эффектной девушке.

Саша Дони подтвердила расставание с Тимати
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

К зиме чувства влюбленных охладели. Теперь же Саша подтвердила, что рассталась с рэпером. На прямой вопрос о том, встречается ли она с Тимати, девушка ответила отрицательно. Дело было в Инстаграме Дони. Саша отвечала на вопросы подписчиков и официально подтвердила, что роман с Тимати окончен.

Стоит отметить, что далеко не все поклонники верили в искренность чувств парочки. Хейтеры утверждали, что Саша Дони заключила с рэпером пиар-контракт. Ей якобы нужно было раскрутить свои социальные сети и войти в отечественный шоу-бизнес. Отношения с Тимати открывают двери для многих свершений. Говорят, что бывшая Тимати Анастасия Решетова сейчас встречается с миллионером.

По слухам, рэпер уже увлекся другой моделью. На этот раз Тимати заинтересовала брюнетка по имени Валентина. Пара вместе отдыхала в Колумбии, хотя и не афишировала данный факт. Мать Тимати равнодушно относится к избранницам сына. Она знает, что она в жизни артиста под номером 1.

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