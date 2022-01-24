В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
39 минут назад

Вдова Градского распродавала вещи в Сети

Последние два года супруга певца Александра Градского Марина Коташенко активно продавала свои вещи в сети. На сайте объявлений «Авито» журналисты «Комсомольской правды» обнаружили около 40 ее объявлений.

В статье отмечается, что Коташенко продавала практически все, начиная с детских сандалий, платьев и заканчивая прокладками для груди и еловыми шишками. Общая стоимость вещей составила примерно 120 тысяч рублей. Самым дорогим лотом оказались сапоги-лабутены за 45 тысяч.

Градский сделал Коташенко наследницей за две недели до смерти

При этом рейтинг у Коташенко на сайте объявлений оказался высоким: все покупатели поставили ей пять звезд за качество товаров, оперативность сделок и приветливость. В «Комсомольской правде» уверены, что никто из покупателей просто не догадывался, что имеет дело с женой того самого Александра Градского. Сама же Коташенко могла нуждаться в деньгах на карманные расходы, ведь при жизни артист был прижимист, считал деньги и выдавал их строго на необходимое, рассказала газете домработница певца.

Она также отметила, что супруга Градского не работала, занимаясь домом и детьми. При этом пара, по словам домработницы, в последние годы жила раздельно: он — в московской квартире, она — в загородном доме, где вела замкнутый образ жизни.

Шоу-бизнес,Видео,Марина Коташенко,Александр Градский,Комсомольская правда,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители