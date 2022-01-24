Последние два года супруга певца Александра Градского Марина Коташенко активно продавала свои вещи в сети. На сайте объявлений «Авито» журналисты «Комсомольской правды» обнаружили около 40 ее объявлений.

В статье отмечается, что Коташенко продавала практически все, начиная с детских сандалий, платьев и заканчивая прокладками для груди и еловыми шишками. Общая стоимость вещей составила примерно 120 тысяч рублей. Самым дорогим лотом оказались сапоги-лабутены за 45 тысяч.

При этом рейтинг у Коташенко на сайте объявлений оказался высоким: все покупатели поставили ей пять звезд за качество товаров, оперативность сделок и приветливость. В «Комсомольской правде» уверены, что никто из покупателей просто не догадывался, что имеет дело с женой того самого Александра Градского. Сама же Коташенко могла нуждаться в деньгах на карманные расходы, ведь при жизни артист был прижимист, считал деньги и выдавал их строго на необходимое, рассказала газете домработница певца.