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39 минут назад

Звезда «Дома-2» стал попрошайкой

В свое время Илья Григоренко и Алена Ашмарина были одной из самых ярких пар «Дома-2». Влюбленные то сходились, то расходились с громкими скандалами - все, как и полагается в рамках этого телешоу. За развитием отношений наблюдала вся страна.

Звезда «Дома-2» стал попрошайкой
Фото: Дом 2Дом 2

У Григоренко и Ашмариной в итоге родилась дочь. Ребенок не укрепил этих отношений. Почти сразу после выписки из роддома эта пара разошлась. У Алены все в порядке, она устроила личную жизнь и даже завела еще одного ребенка. А вот у Григоренко жизнь не сложилась. Илья стал бездомным. Он ведет асоциальный образ жизни.

Месяц назад парень перестал выходить на связь с друзьями. Они забили тревогу. В шоу «На самом деле» появились фото с участием Григоренко. На кадрах видно, что мужчина отдыхает на картонке в переходе. До этого Илья, судя по его лицу, ввязался в драку и проиграл в ней.

Сотрудники программы долго искали экс-участника реалити и в итоге нашли в плачевном состоянии. Оказывается, он живет в подъезде, среди грязи и пустых бутылок. Григоренко подкармливают добрые люди, но жильцы дома не в восторге от нового соседа. Илья разводит антисанитарию, он вызывает отвращение.

Илья не отказался прийти в студию. Правда, там его многие не узнали. Вместо симпатичного парня с красивым телом зрители увидели изможденного плешивого мужчины. Григоренко заявил, что его лишили финансовой помощи. Родители буквально отказались от него из-за отношений с Ашмариной.

Мужчина давит на жалость. Он заявил, что его сломал факт потери семьи. Сейчас он радуется, когда может поесть хлеба или помыть руки. Интернет-пользователи осуждают Григоренко. Они в шоке, что молодой мужчина мог так поступить с самим собой.

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