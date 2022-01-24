В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
46 минут назад

"КП": вдове Градского приходилось распродавать вещи в сети

В последние два года супруга исполнителя и композитора Александра Градского Марина Коташенко активно продавала бывшие в употреблении вещи в сети, пишет kp.ru со ссылкой на популярную онлайн-платформу для продаж.

Вдове Градского приходилось распродавать вещи
Фото: Анатолий Ломохов/Global Look PressАнатолий Ломохов/Global Look Press

На сайте объявлений обнаружилось около 40 ее объявлений. Она продавала детские сандалии и аксессуары для коляски, платья и туфли, купальник, прокладки для груди и бюстгальтер для кормления, рюкзаки и слинги для переноски ребенка и даже еловые шишки по 5 рублей за штуку. Всего женщина продала вещей на 120 тыс. руб., самым дорогим «лотом» оказались сапоги за 45 тыс. руб.

Рейтинг на онлайн-площадке у вдовы Градского оказался высоким: все покупатели поставили ей пять звездочек за качество товаров, оперативность и приветливость.

Градский сделал Коташенко наследницей за две недели до смерти

Ранее сообщалось, что полиция еще не задержала подозреваемых в ограблении Коташенко. По словам женщины , в воскресенье, 16 января, трое неизвестных спровоцировали ДТП с ее автомобилем. Затем злоумышленники заставили ее вернуться домой и отдать хранившиеся там деньги — 100 млн руб.

Последние новости
Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители