Вдове Градского приходилось распродавать вещи

В последние два года супруга исполнителя и композитора Александра Градского Марина Коташенко активно продавала бывшие в употреблении вещи в сети, пишет kp.ru со ссылкой на популярную онлайн-платформу для продаж.

Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press Анатолий Ломохов/Global Look Press

На сайте объявлений обнаружилось около 40 ее объявлений. Она продавала детские сандалии и аксессуары для коляски, платья и туфли, купальник, прокладки для груди и бюстгальтер для кормления, рюкзаки и слинги для переноски ребенка и даже еловые шишки по 5 рублей за штуку. Всего женщина продала вещей на 120 тыс. руб., самым дорогим «лотом» оказались сапоги за 45 тыс. руб.

Рейтинг на онлайн-площадке у вдовы Градского оказался высоким: все покупатели поставили ей пять звездочек за качество товаров, оперативность и приветливость.

Ранее сообщалось, что полиция еще не задержала подозреваемых в ограблении Коташенко. По словам женщины , в воскресенье, 16 января, трое неизвестных спровоцировали ДТП с ее автомобилем. Затем злоумышленники заставили ее вернуться домой и отдать хранившиеся там деньги — 100 млн руб.