Куравлев забросил могилу жены

Леонид Куравлев госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. У него легочная недостаточность. Артист жаловался на то, что ему сложно дышать. При этом тесты на коронавирусную инфекцию оказывались отрицательными. Сейчас с журналистами держит связь сын Куравлева.

Фото: сообщество ВКонтакте "Леонид Куравлёв" сообщество ВКонтакте "Леонид Куравлёв"

Известно, что артист страдал после смерти жены. Ее не стало в 2012 году. Куравлев даже собирался идти в монастырь. Ему было не по себе без своей супруги. Окружение артиста уверяло, что Куравлев был сильно подавлен. Жена много для него значила.

Вплоть до 2014 года Леонид Куравлев исправно посещал могилу единственной супруги, с которой он прожил больше 50 лет. Репортерам программы «Ты не поверишь!» удалось пообщаться с сотрудниками Троекуровского кладбища, где покоится тело Нины Васильевны. Как оказалось, Куравлев давно не был на могиле жены.

По словам работников погоста, к жене Куравлева давно никто не приходит. Сейчас место погребения выглядит заброшенным из-за разросшихся сорняков. Сотрудники сообщили, что до 2014 года актер заключал договор по уходу за захоронением. Потом он стал игнорировать этот вопрос.

Что интересно, Куравлев планировал быть похороненным рядом с женой. На надгробии уже выгравировано его имя. Артист часто говорил о смерти. По словам его близких, Куравлеву всегда было интересно знать, как пройдут его похороны.