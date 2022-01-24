Россиянка завоевала «Порно-Оскар»

Российская порноактриса, уроженка Омска Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) выиграла в одной из номинаций премии AVN Awards, также известной как «Порно-Оскар». Об этом сообщается на сайте премии.

Фото: Instagram Instagram

Эльфи завоевала звание «Лучшая звезда независимых видео». Победа в этой категории присуждалась согласно результатам фанатского голосования.

Россиянка в своем Instagram-аккаунте отмечала, что также была номинирована на премию в категории «Звезда соцсетей». Однако по итогам голосования ее обошла австралийская порноактриса Анджела Уайт.

Полученный «Порно-Оскар» стал вторым в копилке Эльфи. В 2021 году AVN Awards также присвоил девушке звание «Лучшая новая иностранная старлетка». В 2022 годе победа в этой номинации досталась американке Блейк Блоссом.

Ранее Ева Эльфи рассказала о том, как попала в порноиндустрию. По словам девушки, она стала сниматься в откровенных роликах во многом благодаря своему бойфренду.