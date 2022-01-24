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48 минут назад

Ученица Мягкова рассказала о судьбе наследства артиста

Ученица актера Андрея Мягкова Нелли Селезнева-Неведина в эфире передачи "Звезды сошлись" рассказала, кто может получить наследство его семьи после смерти вдовы актера - актрисы Анастасии Вознесенской. Селезнева-Неведина напомнила, что детей у Мягкова и Вознесенской не было, однако они поддерживали теплые отношения с племянниками. Племянники заботились о Вознесенской после смерти Мягкова.

Ученица Мягкова рассказала о судьбе наследства артиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У них были такие близкие и теплые отношения с племянниками. Они помогали им и по хозяйству, и с продуктами, я думаю, что все должно достаться им", — сказала она, добавив, что семейная пара всегда рассчитывала только на себя.

Андрей Мягков ("Ирония судьбы", "Жестокий романс" и "Служебный роман") скончался в феврале 2021 года на 83-м году жизни. 14 января 2022 умерла 78-летняя Вознесенская. Актриса была известна в первую очередь по ролям радистки Ани Радионовой в фильме "Майор Вихрь" и директора рынка в "Гараже". Также зрителям запомнились ее работы в "Вокзале для двоих", "Фантазиях на тему любви" и "Аварии - дочери мента".

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