Осудившая Проклову Васильева рассказала о домогательствах в детстве

В прошлом году актриса Елена Проклова рассказала, как столкнулась с домогательствами в юном возрасте. Известный режиссер увез ее в лес, заставил раздеться и трогать его член. Рассказ Прокловой вызвал бурю обсуждений. Некоторые поддержали актрису в том, что она не испугалась в этом признаться, а другие, наоборот, раскритиковали ее и облили грязью.

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Возглавляла число людей, откровенно критикующих Проклову, Татьяна Васильева. Женщина осудила ее, отметив, что таким образом актриса просто решила заработать. Однако сейчас и сама Васильева заявила, что стала жертвой домогательств. С четырех лет к ней приставал взрослый мужчина. Об этом она никому не рассказывала, даже родителям. Девушка боялась, что они не смогут пережить такое признание.

Насильником оказался друг семьи, который постоянно приходил к ним в гости.

«Это было противно, неприятно. Я хотела бегать, я хотела играть, а меня все время поджидал этот человек. Делал то, чего мужчины хотят. Это была большая часть моей жизни: детство, отрочество и юность», – призналась Васильева.