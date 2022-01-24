Осудившая Проклову Васильева рассказала о домогательствах в детстве

В прошлом году актриса Елена Проклова рассказала, как столкнулась с домогательствами в юном возрасте. Известный режиссер увез ее в лес, заставил раздеться и трогать его член. Рассказ Прокловой вызвал бурю обсуждений. Некоторые поддержали актрису в том, что она не испугалась в этом признаться, а другие, наоборот, раскритиковали ее и облили грязью.
Возглавляла число людей, откровенно критикующих Проклову, Татьяна Васильева. Женщина осудила ее, отметив, что таким образом актриса просто решила заработать. Однако сейчас и сама Васильева заявила, что стала жертвой домогательств. С четырех лет к ней приставал взрослый мужчина. Об этом она никому не рассказывала, даже родителям. Девушка боялась, что они не смогут пережить такое признание.
Насильником оказался друг семьи, который постоянно приходил к ним в гости.
«Это было противно, неприятно. Я хотела бегать, я хотела играть, а меня все время поджидал этот человек. Делал то, чего мужчины хотят. Это была большая часть моей жизни: детство, отрочество и юность», – призналась Васильева.
Мужчина постоянно склонял ее к сексу. Закончилось это только тогда, когда Васильева переехала в Москву. Актриса призналась, что очень боялась за своих детей. Она не хотела, чтобы история с домогательствами повторилась и с ними.