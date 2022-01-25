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37 минут назад

Дочь Заворотнюк опровергла сообщения СМИ об ухудшении здоровья матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своем Instagram-аккаунте опровергла сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья матери.

Дочь Заворотнюк ответила на сообщения об ухудшении здоровья матери
Фото: @anna_zavorotnyuk@anna_zavorotnyuk

В своих сторис девушка ответила на просьбу подписчика прокомментировать появившуюся в сети информацию о том, будто болеющая артистка потеряла способность разговаривать. Дочь актрисы назвала подобные сообщения «очередным бредом журналистов».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Анна самостоятельно рассказала о потере ее матерью способности говорить. Тогда девушка призналась, что ей очень тяжело приходится без маминой поддержки.

В ноябре прошлого года стало известно, что дочь Заворотнюк отменила свадьбу в Москве из-за состояния здоровья матери.

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