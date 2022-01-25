Дочь Заворотнюк ответила на сообщения об ухудшении здоровья матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своем Instagram-аккаунте опровергла сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья матери.

Фото: @anna_zavorotnyuk @anna_zavorotnyuk

В своих сторис девушка ответила на просьбу подписчика прокомментировать появившуюся в сети информацию о том, будто болеющая артистка потеряла способность разговаривать. Дочь актрисы назвала подобные сообщения «очередным бредом журналистов».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Анна самостоятельно рассказала о потере ее матерью способности говорить. Тогда девушка призналась, что ей очень тяжело приходится без маминой поддержки.

В ноябре прошлого года стало известно, что дочь Заворотнюк отменила свадьбу в Москве из-за состояния здоровья матери.