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52 минуты назад

Названа настоящая причина отмены концертов Адель в Лас-Вегасе

Настоящей причиной отмены шоу британской певицы Адель в Лас-Вегасе могли стать закулисные скандалы артистки с дизайнером площадки Эсмеральдой Девлин. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники.

Названа настоящая причина отмены концертов Адель
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Девлин, работавшая над мировым туром Адель в 2016 году, не смогла договориться с исполнительницей по поводу оформления сцены и декораций для последних концертов.

«Результат стоил миллионы долларов, но не удовлетворил Адель, о чем она и сообщила Эс. Она нервничала, паниковала, она отчаянно хотела, чтобы все было идеально», — заявил инсайдер.

Ранее Адель сообщила об отмене выступлений в Лас-Вегасе из-за коронавируса. Исполнительница утверждала, что половина ее команды заразилась COVID-19, из-за чего они не успели завершить подготовку мероприятия. Однако, по информации портала TMZ, задействованные в шоу сотрудники площадки Caesars Palace были здоровы и готовы проводить концерт.

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