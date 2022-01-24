Звезда Comedy Woman рассказала о своей болезни

«В итоге у меня было обострение атопического дерматита.. это хроническое заболевание. Было в ремиссии получается (в детстве страдала). Произошло на фоне самовольного и бездумного (по советам!) употребления Бадов/витаминов… и внутрь и снаружи. Самопроизвольного использования стероидных (гормональных) мазей, тех, что на лицо наносить никак нельзя. И в следствии присоединился сильный стресс, из-за которого уже позже были обострения на эти высыпания. И психосоматику никто не отменял!», – рассказывает актриса.