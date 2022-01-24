Звезда Comedy Woman рассказала о своей болезни

В октябре 2020 года звезда Comedy Woman призналась фолловерам, что страдает от атопического дерматита. Это хроническое заболевание, которое не беспокоило актрису с самого детства, болезнь находилась в состоянии ремиссии. Однако после пережитых стрессов атопический дерматит вновь вернулся в жизнь Натальи. Продолжительное время актриса лечила кожу лица и подбирала подходящие для нее препараты. Спустя время Медведева смогла победить недуг, который перешел в состояние ремиссии. Однако недавно актрису вновь настиг атопический дерматит в обостренной форме.
«Мой атопический дерматит устал находиться в ремиссии, нашел повод (стресс) и еще, конечно, совпали пара-тройка факторов и вуаля!», – пишет Медведева.
Наталия Медведева совсем не стесняется показывать свою кожу лица, покрытое красными пятнами.
«В итоге у меня было обострение атопического дерматита.. это хроническое заболевание. Было в ремиссии получается (в детстве страдала). Произошло на фоне самовольного и бездумного (по советам!) употребления Бадов/витаминов… и внутрь и снаружи. Самопроизвольного использования стероидных (гормональных) мазей, тех, что на лицо наносить никак нельзя. И в следствии присоединился сильный стресс, из-за которого уже позже были обострения на эти высыпания. И психосоматику никто не отменял!», – рассказывает актриса.
Сейчас Наталия Медведева готова помочь своим фолловерам, страдающих таким же недугом. Она поделилась своей историей и своим планом лечения. Однако предупредила, что ее опыт может не всем подойти, ведь причины возникновения недуга могут быть совершенно разные.