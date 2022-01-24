В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
22 минуты назад

Блогер Anton S рассказал о смертельном диагнозе Андрея Малахова

Зрители программы «Прямой эфир» заметили, что ведущий Андрей Малахов сильно сдал. По словам блогера Anton S (Антон Суворкин), это связано с онкологическим заболеванием.

Блогер раскрыл смертельный диагноз Андрея Малахова
Фото: Агентство городских новостей Москва / Сергей КиселевАгентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

От прежнего подтянутого мужчины с пышной копной волос не осталось и следа. Малахов на публике выглядит грустным и уставшим. В Сети давно ходят слухи о тяжелой болезни известного журналиста. Опасения поклонников подтвердил Суворкин в видео на YouTube-канале Anton S Live.

«Приятель работает на телевидении, и да, все там говорят о том, что Андрей Малахов болен онко и что прям плохо все. Что прямо со съемок самолет в Германию на лечение и опять на съемки», — привел блогер слова своего источника.

Малахов часто летает в немецкий Баден-Баден, который славится качественной медициной. Там же он отметил свой день рождения. Anton S предположил, что именно в Германии журналист лечится от рака. При этом ни Малахов, ни его представители никак не комментируют эту информацию.

Шоу-бизнес,Андрей Малахов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители