Блогер раскрыл смертельный диагноз Андрея Малахова

Зрители программы «Прямой эфир» заметили, что ведущий Андрей Малахов сильно сдал. По словам блогера Anton S (Антон Суворкин), это связано с онкологическим заболеванием.
От прежнего подтянутого мужчины с пышной копной волос не осталось и следа. Малахов на публике выглядит грустным и уставшим. В Сети давно ходят слухи о тяжелой болезни известного журналиста. Опасения поклонников подтвердил Суворкин в видео на YouTube-канале Anton S Live.
«Приятель работает на телевидении, и да, все там говорят о том, что Андрей Малахов болен онко и что прям плохо все. Что прямо со съемок самолет в Германию на лечение и опять на съемки», — привел блогер слова своего источника.
Малахов часто летает в немецкий Баден-Баден, который славится качественной медициной. Там же он отметил свой день рождения. Anton S предположил, что именно в Германии журналист лечится от рака. При этом ни Малахов, ни его представители никак не комментируют эту информацию.