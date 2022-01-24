Лера Кудрявцева ночью оказалась в больнице

Телеведущая Лера Кудрявцева решила ночью отправиться на медицинское обследование. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

Фото: Prt Scr youtube.com / ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ Prt Scr youtube.com / ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ

Кудрявцева разместила неоднозначную Stories поздно ночью. На видео телеведущая находится в лифте в розовом пуховике и с растрепанными волосами. Всего Stories длилась 0:05 секунд. Там же ведущая программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала, что едет в больницу.

«Ночью на МРТ», ― написала Кудрявцева.