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30 минут назад

Телеведущая Кудрявцева ночью оказалась в больнице

Телеведущая Лера Кудрявцева решила ночью отправиться на медицинское обследование. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

Лера Кудрявцева ночью оказалась в больнице
Фото: Prt Scr youtube.com / ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМPrt Scr youtube.com / ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ

Кудрявцева разместила неоднозначную Stories поздно ночью. На видео телеведущая находится в лифте в розовом пуховике и с растрепанными волосами. Всего Stories длилась 0:05 секунд. Там же ведущая программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала, что едет в больницу.

«Ночью на МРТ», ― написала Кудрявцева.

В начале 2021 года телеведущая перенесла коронавирусную инфекцию. Кудрявцева часто жаловалась, что до сих пор не может справиться с последствиями недуга. По словам знаменитости, у нее «накрылась» нервная система. Кроме того, она стала замечать проблемы с памятью.

Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,НТВ,
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