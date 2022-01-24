Лера Кудрявцева ночью оказалась в больнице

Телеведущая Лера Кудрявцева решила ночью отправиться на медицинское обследование. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.
Кудрявцева разместила неоднозначную Stories поздно ночью. На видео телеведущая находится в лифте в розовом пуховике и с растрепанными волосами. Всего Stories длилась 0:05 секунд. Там же ведущая программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала, что едет в больницу.
«Ночью на МРТ», ― написала Кудрявцева.
В начале 2021 года телеведущая перенесла коронавирусную инфекцию. Кудрявцева часто жаловалась, что до сих пор не может справиться с последствиями недуга. По словам знаменитости, у нее «накрылась» нервная система. Кроме того, она стала замечать проблемы с памятью.