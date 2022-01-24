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10 минут назад

МакSим отсудила у бывшего мужа права на дочь

Певица Марина Максимова, более известная под псевдонимом МакSим, выиграла судебный процесс против отца своей старшей дочери Алексея Луговцова. Как сообщает StarHit, исполнительнице удалось отсудить права на ребенка.

МакSим отсудила у бывшего мужа права на дочь
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее ребенок был прописан в квартире отца. После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой в полном объеме, прописав девочку в доме матери.

Представитель МакSим пока не стал давать комментариев касательно разбирательства, объясняя это конфиденциальностью информации. Кроме того, неизвестно, будет ли Максимова требовать с бывшего мужа алименты.

МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни

Напомним, что Максимова и Луговцов устроили свадьбу на Бали в 2008 году, хотя официально свой брак так и не зарегистрировали. В 2009 году знаменитость родила дочь, а спустя два года стало известно о расставании супругов.

Шоу-бизнес,Алексей Луговцов,Александр Карабанов,Марина Максимова,
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