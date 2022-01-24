МакSим отсудила у бывшего мужа права на дочь

Певица Марина Максимова, более известная под псевдонимом МакSим, выиграла судебный процесс против отца своей старшей дочери Алексея Луговцова. Как сообщает StarHit, исполнительнице удалось отсудить права на ребенка.
Отмечается, что ранее ребенок был прописан в квартире отца. После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой в полном объеме, прописав девочку в доме матери.
Представитель МакSим пока не стал давать комментариев касательно разбирательства, объясняя это конфиденциальностью информации. Кроме того, неизвестно, будет ли Максимова требовать с бывшего мужа алименты.
Напомним, что Максимова и Луговцов устроили свадьбу на Бали в 2008 году, хотя официально свой брак так и не зарегистрировали. В 2009 году знаменитость родила дочь, а спустя два года стало известно о расставании супругов.