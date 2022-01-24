Бадоеву потребовали выгнать из шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Поклонники музыкального шоу «Две звезды. Отцы и дети» обрушились с критикой на проект из-за участия в нем телеведущей Жанны Бадоевой. Как сообщает портал «Слово и дело», зрители уверены, что участие ведущей «Орла и решки» портит их любимую программу.

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Проект выходит в эфире Первого канала в течение нескольких недель, а его суть заключается в выступлении знаменитых артистов с их наследниками. Так, продемонстрировать свои способности уже успели дуэт Александра и Никиты Малининых, Наташи Королевой и ее сына Архипа и других.

Многих зрителей не устраивает ведущая Жанна Бадоева. По их мнению, она непрофессионально справляется с работой, поскольку не имеет никакого отношения к музыкальной индустрии. Некоторые и вовсе потребовали закрыть из-за нее программу.

«Непонятна политика телевидения. Зачем они насилуют своих зрителей ведущими, которые вызывают отвращение?», «Мало того, что голос, мягко говоря, скрипучий, с подвизгиванием, но ведь и манера задавать вопросы не совсем этичная, смех невпопад», — комментируют работу Бадоевой в соцсетях.