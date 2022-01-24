Хлебникова рассказала о своем состоянии

Пострадавшая в результате пожара певица Марина Хлебникова заявила, что выписалась из больницы и «с лицом у нее все в порядке». Об этом пишет Teleprogramma.pro.

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Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в собственной квартире на Ратной улице в Москве 18 ноября 2021 года. Тогда опознать в больнице артистку помогли родственники. В клинике она провела два месяца. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы. Основной версией пожара полиция считает непотушенную сигарету, с которой уснула артистка. При этом сама Хлебникова уверена, что к возгоранию могло привести короткое замыкание.

Говоря о лечении, певица отметила, что была «в бинтах, а бинты — в йоде — им лечат ожоги».

«Отделение в Институте Склифосовского оборудовано удивительной кроватью — в ней кварцевый мелкий песок. Он, как родниковая вода, — бурлит и не позволяет массе твоего тела лежать на ожогах. Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке!» - подчеркнула артистка.

Она также назвала решаемым вопрос с квартирой и отметила, что у нее замечательные друзья.