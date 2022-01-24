В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
14 минут назад

Хлебникова рассказала о состоянии обгоревшего лица

Пострадавшая в результате пожара певица Марина Хлебникова заявила, что выписалась из больницы и «с лицом у нее все в порядке». Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Хлебникова рассказала о своем состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в собственной квартире на Ратной улице в Москве 18 ноября 2021 года. Тогда опознать в больнице артистку помогли родственники. В клинике она провела два месяца. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы. Основной версией пожара полиция считает непотушенную сигарету, с которой уснула артистка. При этом сама Хлебникова уверена, что к возгоранию могло привести короткое замыкание.

Говоря о лечении, певица отметила, что была «в бинтах, а бинты — в йоде — им лечат ожоги».

«Отделение в Институте Склифосовского оборудовано удивительной кроватью — в ней кварцевый мелкий песок. Он, как родниковая вода, — бурлит и не позволяет массе твоего тела лежать на ожогах. Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке!» - подчеркнула артистка.

Она также назвала решаемым вопрос с квартирой и отметила, что у нее замечательные друзья.

Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию

«Родители живые и у меня потрясающая дочка. Хочу, чтобы у всех людей было как можно больше здоровья!» - пожелала она.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Вера Воронкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители