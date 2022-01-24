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31 минуту назад

Королева оценила запрет на въезд в Литву

Певица Наташа Королева назвала запрет на въезд в Литву «просто нелепицей какой-то». Об этом она заявила РБК.

Королева оценила запрет на въезд в Литву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что Королеву включили в список невъездных лиц, она не может посещать Литву до 21 января 2027 года. Это решение департамент миграции МВД Литвы принял на фоне обращения главы парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса. Парламентарий выразил уверенность, что организаторам концертов необходимо учитывать геополитическую обстановку и возможность «военного вторжения» России на Украину.

По словам Наташи Королевой, решения о запрете на въезд в какую-либо страну вызывают у нее одну реакцию – «улыбку с горечью и недоумением».

«Ну просто нелепица какая-то. Мир окончательно перевернулся с ног на голову… И невольно испытываешь испанский стыд за таких представителей власти, которые, пропагандируя «свободу», требуют «оценки геополитической обстановки», - заметила певица.

Она также подчеркнула, что в феврале 2020 года выступала в Вильнюсе и тогда власти Литвы это не волновало.

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«Хочется задать вопрос, а где был господин Касчюнас в 2020 году, или может он недавно занял кресло председателя парламентского комитета по национальной безопасности и обороне и ему необходимо выслужиться?» - поинтересовалась Королева.

По данным Литовского радио и телевидения (LRT), причиной внесения Королевой в список нежелательных лиц стало ее выступление в Крыму. На этом же основании был запрещен въезд в страну и для певца Хабиба Шарипова. При этом концертный директор Королевой Марина Наринская заявила, что концертов в Крыму у артистки не было.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,МВД,
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