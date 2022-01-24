Моргенштерн распространил слухи об уходе со сцены

Telegram-канал «Не Моргенштерн», который считается официальным ресурсов рэпера Моргенштерна, распространил информацию о травме артиста, полученной на горнолыжном курорте Тауплитц в Австрии. Из-за нее музыкант якобы принял решение об уходе со сцены.

Фото: Prt Scr youtube.com / В гостях у Гордона Prt Scr youtube.com / В гостях у Гордона

В сообщении Telegram-канала говорилось, что Моргенштерн получил черепно-мозговую травму и ушиб легких. Однако ему удалось полностью восстановиться. В связи с этим артист принял решение вести уединенный образ жизни и отказаться от музыкальной деятельности.

«Моргенштерн, получивший черепно-мозговую травму и ушиб легких, находясь на горнолыжном курорте Тауплитц в Австрии, полностью восстановился от травмы. По словам австрийских врачей, только хорошая спортивная подготовка помогла ему избежать трагических последствий», ― передает Telegram-канал.

Лишь спустя несколько часов выяснилось, что речь идет не о рэпере Алишере Моргенштерне, а о Томасе Моргенштерне, прыгуне с трамплина на лыжах. Спортсмен получил травму в 2014 году, после чего объявил о завершении карьеры. Авторы Telegram-канала «Не Моргенштерн» заявили, что таким образом хотели проверить компетентность журналистов, которые, не разобравшись в ситуации, приписали уход со сцены рэперу.