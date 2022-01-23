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1 час назад

«Это ошибка, ошибка!» Дзюник оправдался за пост о смерти Куравлева

Артист Леонид Дзюник некоторое время назад разместил в Фейсбуке пост о том, что Леонид Куравлев ушел из жизни. Эту информацию тут же подхватили некоторые СМИ. Однако Леонид очень быстро понял свою ошибку, удалил пост и извинился, - пишет 5 Канал.

«Это ошибка, ошибка!» Дзюник оправдался за пост о смерти Куравлева
Фото: wikiреdiawikiреdia

«Это ошибка, ошибка! Я не знаю, я увидел в интернете, посмотрел — вроде бы написано это самое. Потом я вроде бы написал пост, перелистал все и смотрю — никаких новостей, историй не было. Все остается по-прежнему. Его просто перевели из реанимации опять в хоспис, поэтому, я так думал, пошла информация как будто бы он скончался».

Скрин уже удаленного поста, в котором актер прощается с Леонидом Куравлевым, разместило издание ytro.ne

Артист Леонид Куравлев не выходил из дома последние два года. Об этом в беседе с корреспондентом газеты «Известия» рассказала соседка народного артиста РСФСР. Ухаживает за ним, по словам соседки, его дочь, которая «иногда выходит» в магазин. Она добавила, что с семьей Куравлева она не общается, а двери гостям они не открывают.

Шоу-бизнес,Леонид Дзюник,Леонид Куравлев,газета "Известия",
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