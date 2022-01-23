Федосеева-Шукшина возвращается из дома престарелых

В последние дни публика обсуждала историю с размещением в доме престарелых 83-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. В пансионат ее поместила младшая дочь Ольга.

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По слухам, распространившимся в интернете, дочь якобы очень заинтересована в материнской жилплощади, - пишет портал popcornnews.ru. А Бари Алибасов -младший даже предложил заключить с престарелой актрисой брачный союз, чтобы оформить опекунство; как говорят злопыхатели, с той же самой целью.

Адвокат Лидии Николаевны Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что уже сегодня артистка вернется к себе домой, в квартиру на улице Бочкова. Она шокирована и словами сына своего экс-супруга, вознамерившегося ее «спасать», и скандалом, развернувшимся после ее отъезда. Так что Федосеева-Шукшина приняла решение собрать вещи и вернуться домой.

«Лидия Николаевна закончила все свои процедуры, возвращается сегодня к себе на улицу Бочкова, чтобы избежать дальнейших инсинуаций, благодаря которым ее выставляют в таком не всегда приглядном свете», — резюмировала Юлия Вербицкая-Линник.

В начале сентября суд развел продюсера Бари Алибасова и актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Их брак, который продлился почти три года, сопровождался различными скандалами и интригами.