Сябитова посоветовала упитанным дамам искать женихов в Африке

«После того, как драка заканчивается жена уходит обратно в отчий дом. Весь этот круговорот побоев и побегов к отцу продолжается ровно неделю. И только в конце они, наконец, сядут за свадебный стол, на «радость» всех, утомившихся от ожидания родственников. Да! Как говорят старейшины, и возможно к ним присоединяться модные психологи, этот обычай позволит выплеснуть все свои эмоции друг на друга, после чего брак будет по-настоящему счастливым и продолжительным».