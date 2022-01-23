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1 час назад

Сябитова посоветовала упитанным дамам искать женихов в Африке

Роза Сябитова, телесваха всей России, решила пошутить на тему брачных традиций разных народов, заодно присовокупив вопрос стремления очень многих женщин похудеть. Она написала в инстаграме.

Сябитова посоветовала упитанным дамам искать женихов в Африке
Фото: InstagramInstagram

«Выходить замуж или нет, об этом мы поговорим позже. Меня, вот заинтересовали некоторые традиции других народов, которые я думаю будут интересны для современной, склонной к креативу, молодежи.

Например, любительницам поесть рекомендую замуж выходить в Африке, в районе Мавритании. Женихи этих районов очень любят полных женщин, для чего насильственно кормят их перед свадьбой. Если дома вскормить «невесту» не получается, девушек отдают на фермы, где их насильно откармливают».

Как пример полезного опыта, телеведущая привела традиции народа Бахутру в Руанде. Здесь молодожены перед тем, как сыграть свадьбу неделю ежедневно встречаются и колотят друг друга. При этом невесте, как слабому полу, можно пользоваться любыми подручными средствами.

Роза сочла это обычай крайне полезным.

«После того, как драка заканчивается жена уходит обратно в отчий дом. Весь этот круговорот побоев и побегов к отцу продолжается ровно неделю. И только в конце они, наконец, сядут за свадебный стол, на «радость» всех, утомившихся от ожидания родственников. Да! Как говорят старейшины, и возможно к ним присоединяться модные психологи, этот обычай позволит выплеснуть все свои эмоции друг на друга, после чего брак будет по-настоящему счастливым и продолжительным».

Роза Сябитова призналась, что ее самый нелюбимый возраст – это период между 20 и 30 годами. Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале именно тогда, как она написала в своем микроблоге, чувствовала себя крайне неуютно. По ее словам, это был возраст «постоянных сомнений и страха».
Шоу-бизнес,Роза Сябитова,
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