Алферова «знать не хочет» внебрачного сына Абдулова

На прошлой неделе публике стало известно о том, что у Александра Абдулова был внебрачный сын. Мальчик родился в то время, когда Абдулов состоял в браке с Алферовой. И именно тогда пара активно пыталась завести ребенка. К сожалению, попытки не увенчались успехом, - рассказывает Экспресс Газета.

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Мама Александра Коваля – сейчас он взрослый мужчина, ему 34 года – уехала рожать в Казахстан. Она рассказывала сыну, что работала костюмером, а с Абдуловым познакомилась во время съемок фильма «Десять негритят».

Журналисты интернет-издания Blitz+ попробовали взять комментарий у Ирины Алферовой. Но актриса не поддержала беседу.

«Не знаю ничего и знать не хочу! Это не ко мне», - обрубила разговор Алферова.