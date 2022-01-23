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18 минут назад

Алферова «знать не хочет» внебрачного сына Абдулова

На прошлой неделе публике стало известно о том, что у Александра Абдулова был внебрачный сын. Мальчик родился в то время, когда Абдулов состоял в браке с Алферовой. И именно тогда пара активно пыталась завести ребенка. К сожалению, попытки не увенчались успехом, - рассказывает Экспресс Газета.

Алферова «знать не хочет» внебрачного сына Абдулова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мама Александра Коваля – сейчас он взрослый мужчина, ему 34 года – уехала рожать в Казахстан. Она рассказывала сыну, что работала костюмером, а с Абдуловым познакомилась во время съемок фильма «Десять негритят».

Журналисты интернет-издания Blitz+ попробовали взять комментарий у Ирины Алферовой. Но актриса не поддержала беседу.

«Не знаю ничего и знать не хочу! Это не ко мне», - обрубила разговор Алферова.

Друг и коллега Александра Абдулова Марк Горонок подтвердил, что актер показывал ему фотографию ребенка. Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что Александр Абдулов носил в кармане пиджака фото внебрачного сына. После смерти артиста снимок продолжал лежать в пиджаке, пока его не обнаружила бывшая возлюбленная Абдулова. Она обратилась к «КП» с просьбой найти мальчика с фото. На зов откликнулся Александр Коваль из Казахстана.

Шоу-бизнес,Марк Горонок,Ирина Алферова,Александр Коваль,Комсомольская правда,
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