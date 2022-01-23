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1 час назад

Идет прахом: в доме Легкоступовой отрезали воду, газ и свет

Юрий Фирсов, вдовец певицы Валентины Легкоступовой, решил отказаться от части наследства. Прошло не так много времени, а часть имущества пришла в негодность. Яхтсмен сообщил журналистам «Собеседника», что его доля в загородном доме Валентины ему уже не нужна, поскольку там никто не живет и куча долгов по коммунальным платежам.

Идет прахом: в доме Легкоступовой отрезали воду, газ и свет
Фото: InstagramInstagram

«В загородном доме Валентины уже отрезали и газ, и воду, и свет… После смерти Вали туда заехал ее бывший муж Алексей Григорьев. Как-то так получилось, что никто не платил за этот дом, и там жить стало практически невозможно», - рассказал Фирсов.

Валентина Легкоступова очень любила свою дачу. Теперь же без хозяйки все пошло прахом. Дом оказался никому не нужен, за неуплату отключены все системы жизнеобеспечения. Для того, чтобы вернуть его к жизни, требуются вложения сил и средств. Пока желающих это сделать не нашлось.

«Там хороший дом был: мы же там жили все время. Я, кстати, надеялся, что сын Валюши Матвей там найдет свое прибежище. Как получилось? Я остался там, где жил с Валей. А Матвей, я думал, будет жить с папой. Но нет. В доме все пообрезали, и там теперь никто не живет. Сын Григорьева, Андрюша, звонил и сказал: прежде, чем дом запустить, нужны какие-то серьезные финансовые вложения. Но я не помню сумму: не хочу вдаваться в подробности», - объяснил вдовец.

В квартиру Легкоступовой Фирсов тоже перестал наведываться. Во время приездов в Москву он живет в другом месте. Однако, по его словам, регулярно оплачивает коммунальные платежи.

«Честно сказать, мне там не очень спокойно. Все напоминает о Валентине. Но квартплату я плачу исправно. Сейчас приехал в Москву: наверняка, уже есть новые счета какие-то. Надо будет поехать, забрать все платежки и оплатить их. Я это делаю исправно на протяжении всего времени после смерти Валюши».

Напомним, что Валентина Легкоступова скончалась летом прошлого года при загадочных обстоятельствах. Родные певицы считают, что к смерти артистки причастен ее супруг Юрий, однако мужчина все обвинения отрицает.

Шоу-бизнес,Юрий Фирсов,Алексей Григорьев,
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