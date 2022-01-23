Идет прахом: в доме Легкоступовой отрезали воду, газ и свет

«Там хороший дом был: мы же там жили все время. Я, кстати, надеялся, что сын Валюши Матвей там найдет свое прибежище. Как получилось? Я остался там, где жил с Валей. А Матвей, я думал, будет жить с папой. Но нет. В доме все пообрезали, и там теперь никто не живет. Сын Григорьева, Андрюша, звонил и сказал: прежде, чем дом запустить, нужны какие-то серьезные финансовые вложения. Но я не помню сумму: не хочу вдаваться в подробности», - объяснил вдовец.