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17 минут назад

«Семью разрушила, позор»: Карпович показала угрозы подписчиков из-за романа с Прилучным

Актриса Мирослава Карпович показала на своей странице в Instagram угрозы от подписчиков, которые обвиняют звезду в романе с актером Павлом Прилучным.

Карпович рассказала об угрозах из-за романа с Прилучным
Фото:  instagram/m1r0slava_karpovich instagram/m1r0slava_karpovich

По мнению пользователей, звезда разрушила союз Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце.

— Семью разрушила. Позор. Тварь. Если бы не ты, то Прилучный так бы и жил со своей семьей, — написал один из подписчиков Карпович.

Сама актриса, в свою очередь, отнеслась к обвинениям с юмором. Она опубликовала гневное послание от пользователя в своих Instagram-сторис и сопроводила это надписью: «Наши люди, наша страна».

Недавно подписчики Павла Прилучного высмеяли актера за то, что он следом друг за другом опубликовал совместные фотографии из Дубая с бывшей женой Агатой Муценице, а после — с нынешней возлюбленной Мирославой Карпович.

До этого Прилучный впервые за долгое время опубликовал совместное фото с бывшей женой Агатой Муцениеце. Бывшие влюбленные решили отметить старый Новый год в Дубае вместе со своими детьми.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,
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