Карпович рассказала об угрозах из-за романа с Прилучным

Актриса Мирослава Карпович показала на своей странице в Instagram угрозы от подписчиков, которые обвиняют звезду в романе с актером Павлом Прилучным.

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich instagram/m1r0slava_karpovich

По мнению пользователей, звезда разрушила союз Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце.

— Семью разрушила. Позор. Тварь. Если бы не ты, то Прилучный так бы и жил со своей семьей, — написал один из подписчиков Карпович.

Сама актриса, в свою очередь, отнеслась к обвинениям с юмором. Она опубликовала гневное послание от пользователя в своих Instagram-сторис и сопроводила это надписью: «Наши люди, наша страна».

Недавно подписчики Павла Прилучного высмеяли актера за то, что он следом друг за другом опубликовал совместные фотографии из Дубая с бывшей женой Агатой Муценице, а после — с нынешней возлюбленной Мирославой Карпович.