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23 минуты назад

Водонаева описала свои роды фразой «стоили как Lexus»

Известная российская телеведущая и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева раскрыла реальную стоимость своих родов и описала их фразой «стоили как Lexus». Ее слова приводит Star Hit.

Водонаева описала свои роды фразой «стоили как Lexus»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Водонаева с благодарностью высказалась о бывшем муже Алексее Малакееве и отметила, что он полностью покрывал расходы на роды, а также оплачивал клинику, курирующую ее беременность.

«Счетов было много! В 2010 году роды обошлись нам как мой Lexus. И это нормально, на меньшее я не согласна», — заявила она.

При этом мужчин, которые не могут позволить себе подобные расходы, она назвала недееспособными. «Зачем рожать от недееспособного, кто не обеспечит лучшее будущее? Работать и зарабатывать я начала через четыре месяца после родов», — уточнила телеведущая.

Ранее в октябре сообщалось, что Водонаева приобрела для своего породистого кота квартиру в элитном районе Москвы — Хамовниках. Помещение площадью 50 квадратов обошлось ей в 19 миллионов рублей. Уточняется, что телеведущая купила квартиру в ипотеку.

Шоу-бизнес,Алексей Малакеев,Алена Водонаева,
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