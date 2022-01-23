Водонаева описала свои роды фразой «стоили как Lexus»

Известная российская телеведущая и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева раскрыла реальную стоимость своих родов и описала их фразой «стоили как Lexus». Ее слова приводит Star Hit.

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Так, Водонаева с благодарностью высказалась о бывшем муже Алексее Малакееве и отметила, что он полностью покрывал расходы на роды, а также оплачивал клинику, курирующую ее беременность.

«Счетов было много! В 2010 году роды обошлись нам как мой Lexus. И это нормально, на меньшее я не согласна», — заявила она.

При этом мужчин, которые не могут позволить себе подобные расходы, она назвала недееспособными. «Зачем рожать от недееспособного, кто не обеспечит лучшее будущее? Работать и зарабатывать я начала через четыре месяца после родов», — уточнила телеведущая.