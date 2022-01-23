Сколько заработала Волочкова на скандале из-за маски

Специалисты по пиару утверждают, что странное, на взгляд обычного человека, поведение Анастасии Волочковой приносит ей хороший доход.

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Так, недавний скандал из-за маски в самолете, возможно, грозит эпатажной балерине незначительным по ее достатку штрафом. Зато в ее инстаграме резко выросла посещаемость. Соответственно, поднялись в цене рекламные посты.

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О том, как все это работает, совместно с экспертами разбирался 5 Канал. Некоторые считают, что звезда использовала ситуации, сделав из нее инфоповод, для этого и снимала происходящее и всячески подогревала эмоции. Опытные продюсеры утверждают, что все было разработано и срежиссировано заранее.

В пример приводят предыдущий роман балерины. Тогда пиарщик Чермен Дзотов был ее «женихом». Отношения закончились слитыми в сеть интимными фотографиями и скандальными выступлениями на ток-шоу.

«Тогда ей за участие платили более 500 тысяч, мне платили по 150. Она очень хорошо заработала, она получила более миллиона запросов в Яндексе. Тогда о ней снова все заговорили. Я классно ее пропиарил», — говорит Чермен Дзотов

Благодаря свежей истории теперь один рекламный у Волочковой стоит 100 тысяч рублей. 5 Канал оперирует цифрами, анализируя аккаунт Волочковой за эту неделю и прошлую.Instagram охватил 2,6 миллиона человек! Это на 68% больше, чем на прошлой неделе. Число подписчиков выросло более чем на 18 000.Тех, кто лайкал, репостил и комментировал - 249 тысяч человек, что на 21,9% больше. Это 249 тысяч потенциальных покупателей.

«Такой скандал, если бы я его моделировал, он стоит от полутора миллионов, представьте сколько рекламы можно зашить в этот скандал. Какой кофе она пила, что на ней было одето, с какого курорта она летела», — уверен пиар-специалист, хайп-технолог, эксперт по вирусному продвижению Магомед Сурхайханов.

Анастасия Волочкова устроила дебош на борту самолета, который следовал с Мальдивских остров в Россию. По словам очевидцев, балерина была нетрезва и отказывалась надеть защитную маску. В отделении полиции, куда Волочкову отвезли после прилета, она оскорбляла правоохранителей и размахивала руками.