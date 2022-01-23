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29 минут назад

Проклову после инсульта увезли восстанавливаться за город

Недавно российская актриса Елена Проклова перенесла обширный инсульт. К счастью, врачебная помощь была оказана вовремя и катастрофических последствий не наступило. Однако звезде предстоит длительный период реабилитации, и по сведениям СМИ, ее жизнь уже не будет прежней, ей придется постоянно проверяться и пожизненно пить различные поддерживающие препараты. Об этом пишут dni.ru.

Проклову после инсульта увезли восстанавливаться за город
Фото: InstagramInstagram

Сейчас Елена уже выписалась из больницы и живет в своем загородном доме. Это достаточно большой особняк, почти в тысячу квадратных метров, в котором проживает не только она, но и ее бывший супруг, а также другие родственники.

Ранее, когда Проклова еще лежала в больнице, она рассказала о переосмыслении своих взглядов на жизнь. Своими планами она поделилась в интервью «Пятому каналу».

«Выйти на улицу, подышать воздухом — вот одно из моих мечтаний», — сообщила артистка.

По словам актрисы, ей хочется, чтобы люди, попавшие в такую же ситуацию, как и она, не сдавались и знали, что все проблемы можно преодолеть.

На сегодняшний день заслуженная артистка РСФСР размышляет о том, как будет украшать свой сад, а также радуется каждому этапу своего восстановления после болезни.

Шоу-бизнес,Елена Проклова,Дни.Ру,
18+
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