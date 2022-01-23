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30 минут назад

Россиян возмутили слова о русских женщинах в «Сексе в большом городе»

В России немало поклонников известного сериала Секс в большом городе». Конечно, они ждали продолжения и новых серий. Но были неприятно удивлены тем, как в новом сезоне продолжения сериала «Секс в большом городе» показали русских женщин.

Россиян возмутили слова о русских женщинах в культовом сериале
Фото: ReutersReuters

В одном из эпизодов Кэрри Бредшоу и ее новая подруга Сима обсуждают соседку, девушку легкого поведения, которая может позволить себе дорогую недвижимость в Нью-Йорке. Дамы утверждают, что только русская проститутка может получить такое богатство.

В интернете поднялась волна возмущения. Гневные посты размещали и обычные пользователи и селебрити. В частности, гневную отповедь выложила экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина.

В сторис инстаграма звезда написала:

«Тенденция оскорбления славянских женщин в каждом сериале меня очень пугает, и я не хочу, чтобы это становилось нормой. У нас был такой ажиотаж от выхода продолжения сериала, и какое разочарование я сегодня испытала при просмотре 8 серии, где оскорбили русских женщин».

Ольга отметила, что ранее ее неприятно зацепило эпизод в сериале «Эмили в Париже», где украинскую девушку назвали воровкой и нелегалом.

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Многие западные кинокритики и журналисты уже успели оценить продолжение истории о женщинах, которые по-прежнему с легкостью покоряют мужчин. И сейчас интернет вовсю пестрит яркими заголовками о тех впечатлениях, которые они получили после просмотра. Большинство отзывов крайне негативные, хотя поклонники сериала ждали его выхода с трепетом, а съемки сериала в Нью-Йорке превратились в охоту за лучшими снимками героинь на улицах города.

Шоу-бизнес,Ольга Серябкина,ЦСКА,
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