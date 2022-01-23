Россиян возмутили слова о русских женщинах в культовом сериале

В России немало поклонников известного сериала Секс в большом городе». Конечно, они ждали продолжения и новых серий. Но были неприятно удивлены тем, как в новом сезоне продолжения сериала «Секс в большом городе» показали русских женщин.

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В одном из эпизодов Кэрри Бредшоу и ее новая подруга Сима обсуждают соседку, девушку легкого поведения, которая может позволить себе дорогую недвижимость в Нью-Йорке. Дамы утверждают, что только русская проститутка может получить такое богатство.

В интернете поднялась волна возмущения. Гневные посты размещали и обычные пользователи и селебрити. В частности, гневную отповедь выложила экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина.

В сторис инстаграма звезда написала:

«Тенденция оскорбления славянских женщин в каждом сериале меня очень пугает, и я не хочу, чтобы это становилось нормой. У нас был такой ажиотаж от выхода продолжения сериала, и какое разочарование я сегодня испытала при просмотре 8 серии, где оскорбили русских женщин».

Ольга отметила, что ранее ее неприятно зацепило эпизод в сериале «Эмили в Париже», где украинскую девушку назвали воровкой и нелегалом.