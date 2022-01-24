Федосеева-Шукшина в спешке покинула дом престарелых

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина покинула дом престарелых из-за сына продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает Starhit.

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Артистка в спешке уехала из пансионата для пожилых «Идиллия». Ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила, что актриса «закончила все свои процедуры, возвращается сегодня к себе на улицу Бочкова, чтобы избежать дальнейших инсинуаций».

Ранее Бари Алибасов-младший заявил, что Федосееву-Шукшину необходимо срочно спасать. Он предположил, что если бы женился на ней, то мог бы стать ее опекуном. Сын продюсера пояснил, что так актриса могла бы самостоятельно выбирать, где ей жить.

21 января стало известно, что Федосееву-Шукшину отправили в центр реабилитации для пожилых людей. Младшая дочь 83-летней артистки Ольга пояснила, что у матери имеются различные возрастные заболевания, которые требуют постоянного внимания. Она призналась, что самой ей сложно ухаживать за пожилой родственницей.