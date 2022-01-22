Гном Гномычу врачи запретили интенсивные тренировки

Саше Плющенко, девятилетнему сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской, доктора по медицинским показаниям велели снизить спортивную нагрузку. Дело в том, что юный фигурист сильно разбил коленку. Родителям пришлось везти мальчика в больницу на обследование. Как результат – минимум неделя щадящего режима.

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Как написал в микроблоге сам Саша, в последнее время его преследуют неприятности. Ранее он сломал руку, потом переболел гриппом. И вот теперь вновь не может тренироваться в полную силу.

«Этот сезон очень сложный для меня. То руку сломал, потом переболел гриппом. Сейчас травмировал колено, ездил на МРТ. Врачи рекомендовали уменьшить на неделю нагрузки. Хожу только скользить, прыгать и вращаться пока нельзя», - рассказал юный спортсмен.

Телеведущая Ксения Собчак и продюсер Яна Рудковская устроили перепалку на благотворительном вечере фонда «Обнаженные сердца».

В ходе мероприятия журналистка, представляя очередной лот стоимостью 50 тысяч евро, решила призвать участников активнее делать ставки и пошутила, что такая сумма — это две рекламные нашивки на костюм сына Рудковской Александра, который известен под прозвищем Гном Гномыч.