Бузова похвасталась подаренными бриллиантами

Ольга Бузова накануне отпраздновала свой 36-й день рождения. Роскошное мероприятие готовилось за три месяца заранее и обошлось, по данным СМИ, не менее чем в 15 миллионов рублей. Под стать ему оказались и подарки, врученные имениннице. Часть из них Ольга показала в сторис инстаграма.

Фото: Instagram Instagram

Так, поющая телеведущая похвасталась подписчикам черной кожаной сумкой из последней коллекции известного бренда за 218 тысяч рублей и браслетом в виде ремешка той же фирмы.

Не обошлось и без драгоценностей – Бузова стала обладательницей комплекта украшений – колье, серег и кольца с бриллиантами люксовой ювелирной компании. Как информирует lenta.ru, стоимость такого набора – порядка 12 миллионов рублей.