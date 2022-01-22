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38 минут назад

Бузова похвасталась подаренными бриллиантами

Ольга Бузова накануне отпраздновала свой 36-й день рождения. Роскошное мероприятие готовилось за три месяца заранее и обошлось, по данным СМИ, не менее чем в 15 миллионов рублей. Под стать ему оказались и подарки, врученные имениннице. Часть из них Ольга показала в сторис инстаграма.

Бузова похвасталась подаренными бриллиантами
Фото: InstagramInstagram

Так, поющая телеведущая похвасталась подписчикам черной кожаной сумкой из последней коллекции известного бренда за 218 тысяч рублей и браслетом в виде ремешка той же фирмы.

Не обошлось и без драгоценностей – Бузова стала обладательницей комплекта украшений – колье, серег и кольца с бриллиантами люксовой ювелирной компании. Как информирует lenta.ru, стоимость такого набора – порядка 12 миллионов рублей.

Следует отметить, что, помимо щедрых трат на организацию праздника в Красной Поляне, Ольга преподнесла своим гостям наборы для преодоления утреннего похмельного состояния. Комплект состоял из бутылки «Боржоми», растворимых таблеток от головной боли и мини-бутылочке игристого вина JP Chenet стоимостью 436 рублей.

В качестве специальных гостей на празднике певицы присутствовали группа «Стрелки» и Джаро&Ханза, которые исполняли свои хиты. Как призналась сама Бузова, к дню рождения она готовилась еще с ноября.
Шоу-бизнес,Ольга Бузова,Lenta.ru,
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