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31 минуту назад

Рассекречена стоимость ЖКХ в Замке Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин, живущие в роскошном особняке в подмосковной деревне Грязь, ежемесячно выкладывают за 2300 квадратных метров жилой площади круглую сумму. Журналисты подсчитали, что звездная пара платит за коммунальные услуги в месяц столько, сколько российские пенсионеры не получают за год, - рассказывает Экспресс Газета.

Рассекречена стоимость ЖКХ в Замке Пугачевой и Галкина
Фото: InstagramInstagram

На прямой вопрос о том, во что обходится жизнь в Замке, Максим Галкин не ответил. Тогда «Комсомольская Правда» обратилась к экспертам с просьбой оценить возможные ежемесячные расходы его семьи на коммунальные услуги.

Специалисты обозначили нижнюю границу в 300 тысяч рублей. Сумма может быть и выше.

Надо сказать, что Алла и Максим не чужды разумной экономии. Так, недавно Галкин рассказал, что он закупил современные лампочки, которые потребляют меньше электроэнергии.

«Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим», — заявлял Галкин.

Грязь - деревня в Одинцовском районе Московской области. В начале 2010-х годов Пугачева и Галкина купили там участок площадью 128 соток с домом, «замком», площадью 2,3 тысячи квадратных метров. В 2019 году стало известно, что они приобрели несколько участков, прилегающих к их участку.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Комсомольская правда,
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