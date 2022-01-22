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1 час назад

Подсчитаны расходы Бузовой  на празднование дня рождения

В этом году Ольга Бузова решила устроить из своих именин нечто грандиозное. Три месяца звезда с помощью специалистов готовила путешествие в Сочи для себя и своих друзей. По мнению журналистов «Комсомольской Правды», это самое длинное в истории российского шоу-бизнеса празднование дня рождения.

Подсчитаны расходы Бузовой на празднование дня рождения
Фото: InstagramInstagram

Ольга пригласила своих подруг Марию Погребняк и Юлию Самедову, организатора свадеб и других праздников Анну Городжую, певицу Настю Крайнову, членов своей команды.

В Сочи компания вылетела бизнес-джетом. Самолет арендован по маршруту «туда-обратно» за 3 миллиона рублей. Гостей поселили в комфортабельных номерах пятизвездочной гостиницы на Красной Поляне. Сутки на одного человека в номере этой гостиницы стоят 21 тысячу 700 рублей. Ольга оплатила размещение всех гостей и отдыхают они уже трое суток.

Обедают и ужинают гости за счет именинницы в дорогих ресторанах, посещают массажи и прочие спа-процедуры, катаются на лыжах. Один из дней провели в самом шикарном банном комплексе горнолыжного курорта. Вечером был роскошный фейерверк. На празднике пели – группа «Стрелки» и «Джаро&Ханза»…

Журналисты подсчитали, что на нынешний день Ольга потратила на организацию торжества не менее 15 миллионов рублей. А праздник еще продолжается.

Сам день рождения 36-летней певицы начался с принесенных в номер шампанского и устриц, а также огромного экрана, на котором весь день крутили поздравление для Бузовой от игорной зоны «Красная поляна».

Вечером же она отправилась в «Казино Сочи» . Первую часть мероприятия его гости провели за азартными играми, а вторую — за праздничным столом, на котором стояла черная икра с вкраплениями золота.
Шоу-бизнес,Юлия Самедова,Мария Погребняк,Ольга Бузова,Комсомольская правда,
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