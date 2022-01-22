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1 час назад

«Она поехала отдохнуть: Шукшина не сдавала мать в дом престарелых

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной не сдавала свою маму в дом престарелых. Об этом она рассказала журналистам news.ru. По словам Ольги, Лидия Николаевна сейчас действительно находится в том же заведении, где ранее жил Леонид Куравлев.

«Она поехала отдохнуть: Шукшина не сдавала мать в дом престарелых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дочь актрисы сообщила, что на недавних съемках передачи «Пусть говорят» на Первом канале, где рассказывали о Леониде Куравлеве, она познакомилась с директором дома для пожилых, куда привезли Куравлева. К этому человеку Шукшина и обратилась, когда заболела.

«Я приболела, простудилась. Находиться в одной квартире со мной было небезопасно для мамы, она могла заразиться от меня. По счастью, я вспомнила, что директор «Идиллии» упоминала об имеющихся в их учреждении 21-дневных программах отдыха для пожилых. Мама поехала отдохнуть. Ни в коем случае не навсегда!»

Как объяснила дочь артистки, Лидию Николаевну помимо ее воли ее не заставить сделать что-то, что ей не понравится. Федосеева-Шукшина «обладает настолько мощным стержнем и характером, что сама еще кого угодно в дом престарелых сдаст».

В начале сентября суд развел продюсера Бари Алибасова и актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Их брак, который продлился почти три года, сопровождался различными скандалами и интригами.

По заявлениям сына Бари Алибасова-младшего, дочь Шукшиной Мария хотела получить имущество и интеллектуальную собственность продюсера. Мария Шукшина же в ответ обвиняла Алибасова в махинациях с квартирой матери. В результате недвижимость перешла обратно к Федосеевой-Шукшиной.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,Леонид Куравлев,Мария Шукшина,
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