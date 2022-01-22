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16 минут назад

Зарубина страдает от последствий коронавируса

Певица Ольга Зарубина переболела коронавирусом еще прошлым летом. И до сих пор не может восстановиться от его последствий. Ольга почти пять месяцев не выходила из дома из-за своего состояния, - сообщает «Собеседник».

Зарубина страдает от последствий коронавируса
Фото: InstagramInstagram

«Все лето пролежала дома: даже на улицу не выходила. Потому что меня шатало из стороны в сторону! Дисбаланс был колоссальный! Ковид ударил по больному месту: ногам! Я перенесла серьезную болезнь», - рассказала она.

Зарубина запредельно исхудала.

«Ковид – страшная болезнь. Я перенесла коронавирус дома, обошлось без госпитализации. Но до сих пор не могу прийти в себя. В первую очередь, я очень сильно похудела. Это меня очень беспокоит. Сейчас я вешу 39 килограммов! Такого маленького веса у меня не было никогда в жизни! На весы страшно вставать!», - рассказала она.

Исправить положение певица пытается усиленным калорийным питанием. Однако нарушенный обмен веществ не реагирует.

«Теперь в моем рационе все с маслом: сливочным, топленым. К тому же, я начала активно налегать на мясо. Каждый день ем баранину, курицу и обязательно во время каждого приема пищи – кусочек сала. Питаюсь так уже на протяжении нескольких месяцев, результата пока нет».

Кроме того, артистка начала страдать паническими атаками. Справляться с ними, а также с появившейся депрессией Зарубина пытается йоговскими практиками и народными средствами.

Безусловно, работа дала бы заряд бодрости. Но сейчас у певицы концертов нет.

«Пандемия: ни у кого нет выступлений. Это большая проблема. У меня были концерты летом и осенью. Но я их была вынуждена отменить из-за того, что болела ковидом».

Исполнительница суперхита «На теплоходе музыка играет» перенесла индийский штамм коронавируса и столкнулась с неприятными последствиями для здоровья.

Шоу-бизнес,Ольга Зарубина,ИД "Собеседник",
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