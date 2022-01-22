Зарубина страдает от последствий коронавируса

«Ковид – страшная болезнь. Я перенесла коронавирус дома, обошлось без госпитализации. Но до сих пор не могу прийти в себя. В первую очередь, я очень сильно похудела. Это меня очень беспокоит. Сейчас я вешу 39 килограммов! Такого маленького веса у меня не было никогда в жизни! На весы страшно вставать!», - рассказала она.