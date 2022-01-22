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57 минут назад

Обнародована стоимость отдыха Ходченковой

Светлана Ходченкова улетела отмечать свой день рождения на Мальдивы. Актриса щедро делится в инстаграме фотографиями с теплых южных берегов. Так, Светлана показала, как украшен ее номер – цветы и гирлянда воздушных шариков с надписью «С днем рождения!».

Обнародована стоимость отдыха Ходченковой
Фото: InstagramInstagram

Звезда не сообщила, с кем проводит отпуск. Но судя по всему – с любимым человеком. Впрочем, Светлана вообще старается не афишировать свою личную жизнь.

Актриса сняла виллу в одном из лучших отелей Мальдив - Waldorf Astoria Maldives. Пребывание в нем обходится примерно в 200 тысяч рублей в сутки. Светлана разместилась в доме площадью 234 квадратных метров, у которого есть собственный бассейн и прямой выход на пляж. Также имеется роскошное патио на открытом воздухе и большая ванна с видом на бассейн, сад и океан.

Все самое лучшее для того, чтобы встретить свой день рождения. Ходченковой накануне исполнилось 39 лет, - информирует «Комсомольская Правда».

Актриса Светлана Ходченкова снялась в фотосессии для журнала Tatler практически обнаженной: из элементов одежды на ней остались только юбка, туфли и колье.

"Рада с вами поделиться нашей съемкой для февральского "Татлера", - похвасталась Ходченкова в Instagram.

Поклонники актрисы оценили фотосессию по достоинству и осыпали Ходченкову комплиментами: ее назвали Афродитой, авантюристкой, королевой и очень много раз - красавицей.
Шоу-бизнес,Светлана Ходченкова,Комсомольская правда,
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