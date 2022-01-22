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23 минуты назад

Миро осудила мать Бузовой за пренебрежение к матерям-одиночкам

Блогер Лена Миро осудила позицию мамы поющей телеведущей Ольги Бузовой за пренебрежительные слова о матерях-одиночках. В своем ЖЖ Миро написала:

Миро осудила мать Бузовой за пренебрежение к матерям-одиночкам
Фото: InstagramInstagram

«„Она не готова быть матерью-одиночкой даже ради хейтеров всех мастей“, -заявила мамаша гОленьки Бузовой про свою дочь».

То есть Ирина заявила, что ее дочь ни в коем случае не будет заводить ребенка и воспитывать его одна. Если же рядом с поющей телеведущей окажется человек, который также не захочет наследников, то артистка может и не родить детей.

Миро отмечает, что сама она с большим уважением относится к женщинам, которые самостоятельно растят детей.

«Разве можно презрительно бросить в сторону такой женщины „мать-одиночка“? Разве можно назвать ее беспрерывный труд по воспитанию ребенка, ее безграничную любовь, заботу, ответственность — разве можно назвать все это деятельностью, на которую Бузова не готова „даже ради хейтеров всех мастей“?» — возмутилась блогер.

Подписчики поддержали позицию Миро. Однако многие заметили, что вряд ли мама певицы хотела сказать что-либо обидное. Просто женщина сама растила двух дочерей, и хорошо знает, как это трудно.

«Любой родитель, который воспитывает ребенка, достоин уважения: будь ты одинокий или в паре (гетеросексуальная или гомосексуальная)», «Такое впечатление, что мама Бузовой нахлебалась, воспитывая их сама. Потому и не желает такой участи дочери. При том, что вторая дочь после инсульта вовсе не станет матерью. Хотя любой нормальный человек хочет увидеть свое продолжение в детях и внуках. Тут другое. Не хочет».

Андрей Разин резко высказался по поводу тех, кто принимает участие в очернении телеведущей. Он заявил, что подобная травля недопустима, и что коллеги, принимающие участие в этом хейте, никогда больше не будут работать в его проекте. Разин считает также, что у Бузовой очень хорошая семья, и ее мама – чудесная женщина.

Шоу-бизнес,Андрей Разин,
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