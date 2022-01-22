Соседов назвал полным провалом новый трек Бузовой

«Все...на этой песне Оля и кончилась, похоже, все ее бездарное творчестве, в самом начале еще старалась исполнять более менее хорошие песни, а сейчас ей пишут и штампуют песенки как под копирку - и все они ни о чем, бессмысленные и похожие одна на другую. Нет в песнях этой "певицы" ничего: ни тепла, ни души, ни искры, ни вкуса, ни изюминки, ни харизмы…Словом ничего нет!», «Смени композитора — это слушать невозможно», «Такой дешевый ширпотреб. Трудно поверить, что это может кому-то нравиться».