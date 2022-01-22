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36 минут назад

Соседов назвал полным провалом новый трек Бузовой

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила новую композицию под названием «Не буди во мне зверя». Музыкальный критик Сергей Соседов назвал эту композицию полным провалам, признавшись, что не смог даже дослушать ее до конца. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

Соседов назвал полным провалом новый трек Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бузова выложила песню в день своего 36-го дня рождения, сообщив, что уже в ближайшее время она станет суперхитом. Сергей Соседов же считает, что слушать подобное просто невозможно.

«Серьезно оценивать такое абсурдно. Рифмы и текст — это чистый прикол. Игра слов ради игры слов безо всякого смысла», - заявил критик.

Судя по всему, трек действительно оказался неудачным. Пользователи сети также недовольны .

«Все...на этой песне Оля и кончилась, похоже, все ее бездарное творчестве, в самом начале еще старалась исполнять более менее хорошие песни, а сейчас ей пишут и штампуют песенки как под копирку - и все они ни о чем, бессмысленные и похожие одна на другую. Нет в песнях этой "певицы" ничего: ни тепла, ни души, ни искры, ни вкуса, ни изюминки, ни харизмы…Словом ничего нет!», «Смени композитора — это слушать невозможно», «Такой дешевый ширпотреб. Трудно поверить, что это может кому-то нравиться».

Певица и телеведущая Ольга Бузова с размахом отметила свое 36-летие в Сочи, потратив на праздник миллионы рублей. В программе оказались казино и икра с золотом.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Ольга Бузова,
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