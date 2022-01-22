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38 минут назад

«Ходит туда-сюда»: Хлебникова вынуждена ночевать у друзей и знакомых

Марина Хлебникова пока не имеет возможности вернуться домой. Ее двухуровневая квартира сильно пострадала от пожара, случившегося 18 ноября 2021 года. Сама Хлебникова два месяца пролежала в больнице с ожогами головы, лица и груди. Сейчас здоровью певицы уже ничто не угрожает, но она временно осталась без крыши над головой.

«Ходит туда-сюда»: Хлебникова вынуждена ночевать у друзей и знакомых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущий Андрей Малахов объявил сбор средств для приведения квартиры Марины в жилое состояние.

Наталья Гулькина, подруга Хлебниковой, рассказала, что та сейчас по очереди живет у родственников и друзей. К счастью, желающих помочь немало.

«Слава Богу, у Марины действительно много родственников и друзей. И все в порядке. Но я не могу точно сказать, где она сейчас живет. Можно сказать, что ходит туда-сюда», - сказала Наталья.

На вопрос журналиста портала teleprogramma.pro о том, как идет сбор средств на ремонт, Гулькина сообщила, что желающих помочь Хлебниковой немало, но, конечно, никаких сумм она назвать не может.

«Я думаю, ее директор все записывает и ведет статистику. Я же не могу ей позвонить и спросить: «Марина, а кто дал денег, а кто нет?» У меня был момент, когда я тоже смогла помочь Марине деньгами. Но я знаю, что люди ей вообще активно помогают. Недавно Марина написала благодарственный пост», - рассказала певица.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — предположительно, Хлебникова уснула с зажженной сигаретой.

Певицу госпитализировали. Она, по разным данным, получила от 20% до 50% ожогов тела. Больше всего пострадали лицо и волосы. Хлебникова также сильно надышалась угарным газом. Певицу изначально поместили на ИВЛ, затем она стала дышать сама.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Наталья Гулькина,Андрей Малахов,
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