«Ходит туда-сюда»: Хлебникова вынуждена ночевать у друзей и знакомых

Марина Хлебникова пока не имеет возможности вернуться домой. Ее двухуровневая квартира сильно пострадала от пожара, случившегося 18 ноября 2021 года. Сама Хлебникова два месяца пролежала в больнице с ожогами головы, лица и груди. Сейчас здоровью певицы уже ничто не угрожает, но она временно осталась без крыши над головой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Телеведущий Андрей Малахов объявил сбор средств для приведения квартиры Марины в жилое состояние.

Наталья Гулькина, подруга Хлебниковой, рассказала, что та сейчас по очереди живет у родственников и друзей. К счастью, желающих помочь немало.

«Слава Богу, у Марины действительно много родственников и друзей. И все в порядке. Но я не могу точно сказать, где она сейчас живет. Можно сказать, что ходит туда-сюда», - сказала Наталья.

На вопрос журналиста портала teleprogramma.pro о том, как идет сбор средств на ремонт, Гулькина сообщила, что желающих помочь Хлебниковой немало, но, конечно, никаких сумм она назвать не может.

«Я думаю, ее директор все записывает и ведет статистику. Я же не могу ей позвонить и спросить: «Марина, а кто дал денег, а кто нет?» У меня был момент, когда я тоже смогла помочь Марине деньгами. Но я знаю, что люди ей вообще активно помогают. Недавно Марина написала благодарственный пост», - рассказала певица.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — предположительно, Хлебникова уснула с зажженной сигаретой.