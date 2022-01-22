Анастасия Заворотнюк потеряла речь

Борющаяся с раком актриса Анастасия Заворотнюк потеряла способность говорить, сообщила ее дочь Анна в соцсетях.
При этом врачи делают прогнозы. Как сообщил порталу Day.ru онколог Юрий Покровский, развиваясь, опухоль задевает определенные структуры головного мозга.
«Некоторые связаны с речевыми функциями, другие со зрительными. Состояние может говорить об объеме распространения опухоли или о симптомах проблем с нервной системой. При потере речи пациент может остаться в живых, если у него сохранены другие функции. Но, в принципе, это говорит о том, что все печально и фатально. Месяц — два максимум», — сказал врач.
В 2019 году стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу со злокачественной опухолью мозга. Впоследствии её выписали с диагнозом — глиобластома. С тех пор она не появлялась на публике. Якобы, актриса не хочет этого делать из-за изменившейся после болезни внешности.
В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты и затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.
Актрису планировали вылечить с помощью нового метода, но его еще не утвердили. На это требуется продолжительное время. Актриса оперировалась за границей, но лечение в России оказалось успешнее.