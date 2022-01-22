Анастасия Заворотнюк потеряла речь

«Некоторые связаны с речевыми функциями, другие со зрительными. Состояние может говорить об объеме распространения опухоли или о симптомах проблем с нервной системой. При потере речи пациент может остаться в живых, если у него сохранены другие функции. Но, в принципе, это говорит о том, что все печально и фатально. Месяц — два максимум», — сказал врач.