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49 минут назад

Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП

Актер Арнольд Шварценеггер попал в серьезную автомобильную аварию, пишет TMZ. Сообщается, что Шварценеггер ехал на черном внедорожнике Yukon и столкнулся с красным Prius.

Пострадавшая в ДТП со Шварценеггером доставлена в больницу
Фото: Chris Pizzello/APChris Pizzello/AP

В результате столкновения внедорожник частично оказался на крыше Prius, а также задел находившийся рядом Porsche Cayenne. По словам очевидцев, авария была похожа на "киношный трюк", а столкновение было настолько сильным, что в машине актера сработали подушки безопасности.

По предварительным данным, сам Шварценеггер не пострадал. Женщина, которая была за рулем Prius, ранена, ее госпитализировали с травмами, в частности с сильным кровотечением головы.

По данным источника, актер все еще находится на месте аварии. Он "глубоко обеспокоен" случившимся и хочет лично навестить пострадавшую. В конце прошлого года Шварценеггер официально развелся с супругой Марией Шрайвер после десяти лет судебных тяжб.

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