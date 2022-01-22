Пострадавшая в ДТП со Шварценеггером доставлена в больницу

Актер Арнольд Шварценеггер попал в серьезную автомобильную аварию, пишет TMZ. Сообщается, что Шварценеггер ехал на черном внедорожнике Yukon и столкнулся с красным Prius.

Фото: Chris Pizzello/AP Chris Pizzello/AP

В результате столкновения внедорожник частично оказался на крыше Prius, а также задел находившийся рядом Porsche Cayenne. По словам очевидцев, авария была похожа на "киношный трюк", а столкновение было настолько сильным, что в машине актера сработали подушки безопасности.

По предварительным данным, сам Шварценеггер не пострадал. Женщина, которая была за рулем Prius, ранена, ее госпитализировали с травмами, в частности с сильным кровотечением головы.

По данным источника, актер все еще находится на месте аварии. Он "глубоко обеспокоен" случившимся и хочет лично навестить пострадавшую. В конце прошлого года Шварценеггер официально развелся с супругой Марией Шрайвер после десяти лет судебных тяжб.