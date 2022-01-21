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1 час назад

«Жарко!»: Галкин поделился видео с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин поделился видеозаписью вечерней прогулки с женой Аллой Пугачевой.

«Жарко!»: Галкин поделился видео с Пугачевой
Фото: InstagramInstagram

Телеведущий опубликовал в Instagram кадры со своего приусадебного участка в деревне Грязь.

На видео Алла Пугачева в белом пуховике стоит под летящим снегом в свете фонарей и произносит: «Какая прелесть! Скоро весна». После этого Примадонна снимает капюшон, взъерошивает волосы и, улыбаясь, говорит: «Жарко!»

«Объявляйте уже скорее весну, надоела зима», «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда Максим со мной одной!)))», «Вы молодцы!!! Дай Бог здоровья вам и вашей семье!!!!», «Скоро Новый год... китайский)))», «Какие хорошие эмоции! Действительно, скоро весна», - написали поклонники пары в комментариях.

Ранее Максим Галкин рассказал, как между ними с Аллой Пугачевой распределяются роли в воспитании детей – восьмилетних Лизы и Гарри. По словам шоумена, для детей он – «веселый папа-друг», а воспитанием и обучением занимается супруга.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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