«Жарко!»: Галкин поделился видео с Пугачевой

«Объявляйте уже скорее весну, надоела зима», «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда Максим со мной одной!)))», «Вы молодцы!!! Дай Бог здоровья вам и вашей семье!!!!», «Скоро Новый год... китайский)))», «Какие хорошие эмоции! Действительно, скоро весна», - написали поклонники пары в комментариях.