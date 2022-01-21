«Я в диком шоке»: Алибасов-младший о новости о Лидии Федосеевой-Шукшиной

Сын продюсера Бари Алибасова вызвался «спасать» Лидию Федосееву-Шукшину от дочери, поместившей ее в пансионат для пожилых людей.
Алибасов-младший заявил изданию «Стархит», что находится «в диком шоке» от известия о помещении Федосеевой-Шукшиной в дом престарелых.
По словам Бари-младшего, актриса буквально несколько дней назад ночевала у его отца.
«И для меня было удивительно, что она так долго у него гостит. Очевидно, ей не нравится у себя, потому что как только она уехала, то еще раз попросилась к папе в гости», - рассказал сын продюсера.
Бари-младший заявил, что ему срочно надо заняться поиском недвижимости в Калининграде «для папы и Лиды», потому что его отцу не нравится жить в Подмосковье, и «бабушку надо спасать».
Ранее стало известно, что дочь 83-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина отправила актрису в пансионат для пожилых людей. Ольга объяснила свое решение тем, что у ее матери есть возрастные заболевания, и она должна находиться под постоянным наблюдением.
В начале сентября 2021 года суд развел продюсера Бари Алибасова и Лидию Федосееву-Шукшину. Их брак, который продлился почти три года, сопровождался многочисленными скандалами.