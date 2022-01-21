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1 час назад

Юлия Беретта едва не разбилась в горах Италии

Юлия Беретта отправилась с семьей покататься на лыжах. Ей предстоял серьезный переезд из аэропорта через перевал, до гостиницы в горах. Из-за морозов дорога обледенела, и превратилась в скользкий каток. А как известно, в южной Европе не переобуваются в зимнюю резину. В итоге, заказанный заранее BMW, еле вместивший лыжное оборудование и чемоданы, оказался не готов к скользким подъемам и спускам горной трассы. Автомобиль буксовал, вставал и скатывался вниз.

Юлия Беретта едва не разбилась в горах Италии
Фото: Legion-mediaLegion-media

Конечно, в багажнике машины лежали специальные цепи для колес, которые артистке удалось обнаружить уже спустя время. Но прежде она не на шутку перепугалась. Понимая, что она не справляется с управлением автомобиля, Юля приняла решение вернуться вниз для замены автомобиля. Перепуганные русским напором итальянцы бросились спасать ситуацию и подыскивать замену автомобиля.

Юлия просила автомобиль только полноприводный и с зимней резиной, иначе ехать отказывалась. Ее можно понять! Итог истории приятно удивил. Неожиданно оказалось, что машина с нужной резиной одна – это кроссовер Мазератти. Уникальный автомобиль вместил в себя весь багаж, участников путешествия и довольную певицу за рулем.

- Покаталась на приятном крутом автомобиле, - радуется Беретта, - очень машинка понравилась, довезла нас без проблем.

Шоу-бизнес,Юлия Беретта,
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